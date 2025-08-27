Espacio: Éxito en la décima prueba de Starship

por Enrica Battifoglia (ANSA) - ROMA 27 AGO - La décima prueba de Starship, el vehículo diseñado por SpaceX de Elon Musk para futuras misiones a la Luna y Marte, fue un éxito rotundo. Es la primera vez en la historia que este gigantesco vehículo, compuesto por el cohete Super Heavy de 122 metros de altura y la cápsula, que en este caso fue la Ship 37, ha cumplido todos los objetivos.

Todo transcurrió según lo previsto, desde el lanzamiento hasta el espectacular amerizaje de la cápsula en un punto preciso del océano Indico.

Inicialmente programado para el 25 de agosto, el lanzamiento se llevó a cabo tras dos retrasos de 24 horas debido a un problema técnico con el segmento terrestre y a las malas condiciones meteorológicas. En el tercer intento del 27 de agosto, el vehículo despegó desde Starbase, la plataforma de lanzamiento de SpaceX cerca de Boca Chica, Texas.

Tras siete minutos, el cohete Super Heavy amerizó de forma controlada en el Golfo de México, tras separarse con éxito de la cápsula Starship. Esta continuó su vuelo suborbital hacia el Océano Indico y, aproximadamente 20 minutos después del lanzamiento, liberó ocho satélites Starlink de nueva generación.

Esta es la primera prueba exitosa y se considera crucial para el futuro lanzamiento de los satélites Starlink de nueva generación de SpaceX a la órbita baja terrestre para conexiones globales a internet.

Aproximadamente una hora después del lanzamiento, se reinició el motor Raptor, completando con éxito la segunda prueba en la historia del vehículo.

Esta es una prueba importante para el futuro control de la reentrada de la cápsula.

Poco después del espectacular amerizaje en un punto preciso del Océano Indico al noroeste de Australia, la nave 37 adoptó una posición vertical y se sumergió, mientras que las imágenes en directo de una boya cercana se transmitían a todo el mundo por los satélites Starlink.

Esto pone fin a una larga serie de fallos que, tras los problemas detectados en enero y marzo de 2025, culminaron en la pérdida de la cápsula durante la novena prueba de vuelo el 27 de mayo y la explosión del vehículo durante la prueba terrestre a mediados de junio.

Estos fueron los momentos más críticos en la historia de las pruebas de este vehículo, que se espera que lleve a los próximos astronautas a la Luna en la misión Artemis III de la NASA.

"Felicitaciones a SpaceX por la prueba de Starship", escribió el administrador de la NASA, Sean Duffy, en X.

"El éxito del Vuelo 10 allana el camino para el Sistema de Aterrizaje Humano de Starship", añadió, refiriéndose a la variante de Starship que trasladaría a los astronautas de la órbita lunar a la superficie lunar, "que devolverá a los astronautas estadounidenses a la Luna a bordo de Artemis III.

Este es un día fantástico para la NASA y nuestros socios comerciales en el espacio".

Marte es el otro ambicioso objetivo de Starship, y el éxito de esta décima prueba supone un punto de inflexión, aunque el camino aún es largo y requiere perfeccionar tecnologías clave, como el reabastecimiento de combustible y el aterrizaje en el espacio. (ANSA).