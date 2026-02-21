Espacio: Falla en el cohete lunar de la NASA complica misión

La agencia espacial informó que durante la noche se interrumpió el flujo de helio hacia la etapa superior del gigantesco cohete Space Launch System (SLS), un sistema considerado esencial para garantizar el despegue.

Las autoridades señalaron que el suministro estable de helio es necesario para el correcto funcionamiento del lanzador.

El problema no está relacionado con las fugas de hidrógeno detectadas previamente durante los ensayos de carga de combustible, que ya habían obligado a repetir pruebas a comienzos del mes y retrasado el cronograma.

La NASA indicó que está analizando los datos y que, si fuera necesario, podría devolver el cohete al hangar del Centro Espacial Kennedy, en Florida, para realizar reparaciones, aunque también evalúa la posibilidad de efectuar los trabajos directamente en la plataforma de lanzamiento.

"Es casi seguro que esto afectará la ventana de lanzamiento de marzo", señaló la agencia en un comunicado.

La misión Artemis II prevé enviar a cuatro astronautas en un vuelo alrededor de la Luna, en la primera misión tripulada del programa Artemis, destinado a devolver humanos al satélite natural tras más de cinco décadas desde la era Apolo.

La etapa superior afectada por el problema de helio —la llamada etapa de propulsión criogénica provisional— es clave para colocar la cápsula Orion en la órbita correcta tras el despegue.

Posteriormente debe separarse y servir como objetivo para que los astronautas practiquen maniobras de acoplamiento, técnicas necesarias para futuras misiones lunares.

El programa Artemis completó hasta ahora un único vuelo, Artemis I en 2022, una misión no tripulada que también sufrió retrasos por fugas de hidrógeno antes del lanzamiento.

Durante el programa Apolo, entre 1968 y 1972, un total de 24 astronautas volaron hacia la Luna, mientras que el nuevo plan lunar estadounidense contempla primero misiones orbitales, luego un alunizaje tripulado en una etapa posterior que todavía se proyecta para dentro de varios años. (ANSA).