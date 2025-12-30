Espacio: Filamentos caóticos en torno a cuna de planetas

Se caracteriza por largos y caóticos filamentos que se desprenden del disco de manera asimétrica.

Quien logró fotografiarla ahora en luz visible, con un nivel de detalle sin precedentes, fue el telescopio espacial Hubble, de la NASA y la Agencia Espacial Europea.

El resultado, publicado en The Astrophysical Journal por un equipo liderado por el Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian, marca un nuevo éxito del Hubble y arroja luz sobre los procesos de formación planetaria en entornos extremos.

"El nivel de detalle que estamos observando es poco frecuente en imágenes de discos protoplanetarios —señala Kristina Monsch, primera autora del estudio—, y estas nuevas imágenes del Hubble muestran que pueden ser mucho más activos y caóticos de lo que esperábamos".

"Observamos el disco casi de canto —agrega Monsch—, y sus capas externas y sus rasgos asimétricos resultan particularmente sorprendentes".

El disco protoplanetario, conocido como IRAS 23077+6707, se encuentra a unos 1.000 años luz de la Tierra y fue identificado por primera vez en 2016.

Sus descubridores lo apodaron de manera jocosa "el chivito de Drácula", en alusión a sus orígenes transilvanos y uruguayos (el chivito es un sándwich típico de Uruguay).

Las nuevas imágenes captaron la atención de los astrónomos tanto por la impresionante altura de las estructuras filamentosas que se extienden desde el disco como por el hecho de que estas aparecen solo en uno de sus lados, mientras que el otro muestra un borde mucho más definido.

Además, el disco contiene material suficiente para dar origen a un gran sistema planetario, con una masa estimada entre 10 y 30 veces la de Júpiter, lo que lo convierte en un objeto excepcional para estudiar el nacimiento de los planetas. (ANSA).