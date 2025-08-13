Espacio: Fotos impactantes que llegan desde Marte

La capturó el rover Perseverance de la NASA (en misión en el Planeta Rojo desde febrero de 2021) gracias al instrumento Mastcam-Z.

En el mosaico, compuesto por 96 imágenes tomadas el 26 de mayo en el lugar llamado "Falbreen", se puede reconocer una roca distintiva que parece descansar sobre una ondulación de arena, el límite entre dos unidades geológicas distintas, y algunas colinas en el horizonte, a unos 65 kilómetros de distancia.

La versión con colores mejorados muestra el cielo marciano extraordinariamente claro y de un azul que engaña, mientras que la versión con colores naturales lo muestra rojizo.

Un detalle que capturó la atención del equipo científico es una gran roca que parece hallarse en la cima de una ondulación de arena oscura en forma de medialuna a la derecha del mosaico, a 4,4 metros del rover. Los geólogos definen a este tipo de roca como "flotante" porque muy probablemente se formó en otro lugar y fue transportada a su posición actual, quizás por acción de un deslizamiento, del agua o del viento.

La mancha de blanco brillante que se observa abajo a la izquierda en la imagen es fruto de la abrasión: se trata de la 43ø roca que Perseverance perforó con su perforadora cuando amartizó en Marte.

La operación, tomada el 22 de mayo, fue seguida para tener una primera "muestra" de lo que podría ser uno de los terrenos más antiguos jamás explorados por Perseverance, quizás más antiguo que el cráter Jezero.

A poco más de la mitad del mosaico se ve la línea de confín entre dos unidades geológicas: las rocas planas y de color claro más cercanas al rover son ricas en mineral olivino, mientras las más oscuras y lejanas podrían ser rocas arcillosas mucho más antiguas.

"Panoramas espectaculares como el del Falbreen, capturados desde nuestro Perseverance son únicamente una muestra de aquello que pronto veremos con nuestros ojos", comenta Sean Duffy, administrador interino de la NASA. (ANSA).