Espacio Iberia aterrizará en noviembre en Brasil con una oferta de gastronomía española, actividades y charlas

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) - 'Pop-up store' de Iberia, Espacio Iberia, abrirá sus puertas el próximo 3 de noviembre en Sao Paulo (Brasil) hasta el 30 del mismo mes, según ha informado la firma en un comunicado. El edificio se ubicará en Rua Oscar Freire 777, en el barrio Jardims, y contará con más de 1100 metros cuadrados repartidos en tres pisos donde ofrecerán distintas actividades para acercar la experiencia de viajar con Iberia. En el establecimiento, los visitantes podrán vivir la experiencia a bordo del A350, ponerse a los mandos de un avión en el simulador de vuelo o probarse los uniformes históricos de la aerolínea, además de disfrutar de una amplia oferta de catas, 'showcooking' y experiencias con productos de la gastronomía española que se degustan en la aeronave. Además, en la agenda también se han incluido actividades, charlas y eventos sobre turismo, deporte, gastronomía y otras temáticas. Con la llegada de Espacio Iberia a esta ciudad, Brasil se convierte en el cuarto destino internacional de este centro de experiencias después de Bogotá, Ciudad de México y Buenos Aires. "Nuestro objetivo no es solo que los brasileños puedan conocer la aerolínea, sino que la puedan vivir, probar su gastronomía, descubrir su propuesta de valor y tener presente que es una excelente opción para conectar con España, Europa o más allá", señaló la directora de marca y marketing de Iberia, Gemma Juncá. Brasil es uno de los países donde Iberia está experimentando un mayor crecimiento en su red de largo radio. Para hacer frente a este aumento de interés, la aerolínea contará con cerca de 600.000 asientos este año, la mayor capacidad histórica, para conectar este país con Europa. En concreto, Sao Paulo registró un aumento importante de crecimiento hasta consolidar dos vuelos diarios, de los cuales uno de ellos pasará a operarse con el avión A350 con capacidad para 348 pasajeros y una reducción de las emisiones de alrededor del 35%. Iberia también opera entre 4 y 5 frecuencias con Río de Janeiro y ampliará sus rutas hacia Brasil en los próximos meses, con una conexión entre Europa y Recife a partir del 13 de diciembre y otra con Fortaleza a partir del 19 de enero, ambas con tres vuelos semanales.