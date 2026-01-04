Espacio: italia lanzó con éxito nuevo satélite de observación terrestre

Tras dos aplazamientos por problemas técnicos en los sistemas de Tierra y un tercer retraso debido a las condiciones meteorológicas, el cohete Falcon 9 puso en órbita el satélite Cosmo-SkyMed CSG-FM3. El lanzamiento se realizó a las 3.09 hora italiana desde la Vandenberg Space Force Base, en California.

El nuevo satélite cuenta con capacidades avanzadas de monitoreo gracias a una antena radar de nueva generación, aligerada mediante componentes fabricados con tecnología de impresión 3D y capaz de orientarse dinámicamente para adquirir distintas áreas con mayor rapidez y nivel de detalle, superando las limitaciones de los radares tradicionales de apertura sintética (SAR).

Además, está equipado con un Laser Retroreflector Array (LRA) denominado Cora-S, desarrollado por el Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, que permite determinar su posición en órbita con una precisión milimétrica.

"Gracias a estas innovaciones —señaló la ASI en un comunicado— el nuevo satélite potencia la capacidad nacional de observación de la Tierra, ofreciendo imágenes radar aún más versátiles en apoyo de la investigación científica, la seguridad, la defensa y la gestión de emergencias". El organismo destacó además que el programa Cosmo-SkyMed "se confirma como el único sistema dual, civil-militar, en el mundo capaz de alcanzar prestaciones tan elevadas, fruto de la colaboración entre instituciones y la industria nacional".

El presidente de la ASI, Teodoro Valente, afirmó que "Cosmo-SkyMed representa una prueba concreta de la excelencia tecnológica italiana y de la capacidad del país para transformar competencias, visión e inversiones de largo plazo en resultados tangibles". Añadió que el lanzamiento "evidencia la solidez de un programa nacido de una colaboración virtuosa entre instituciones e industria nacional, un verdadero trabajo en equipo que ha convertido a Italia en un referente internacional en la observación de la Tierra".

En el desarrollo del programa participa toda la cadena industrial italiana: thales Alenia Space construyó los satélites y es responsable de la misión, del sistema y del segmento espacial; Telespazio desarrolló el segmento terrestre y gestiona las operaciones y el centro de control; e-GEOS es el distribuidor exclusivo de los datos; y Leonardo aporta tecnologías y sistemas de a bordo de alta precisión.

"Cada lanzamiento de Cosmo-SkyMed representa un hito significativo para el sistema espacial italiano y su cadena productiva", afirmó Massimo Claudio Comparini, director general de la División Espacio de Leonardo. "La observación de la Tierra y los datos que genera son un recurso estratégico para la seguridad y la sostenibilidad, permitiendo servicios e intervenciones cada vez más específicos y oportunos", añadió.

Por su parte, el consejero delegado de Thales Alenia Space Italia, Giampiero Di Paolo, subrayó que el lanzamiento "confirma una vez más la excelencia de la empresa en tecnología radar".

Señaló además que, una vez plenamente desplegada con sus cuatro satélites, la constelación aportará "avances tecnológicos y de prestaciones significativos, reforzando el liderazgo global de Thales Alenia Space en infraestructuras espaciales para la observación de la Tierra".

Según destacó Leonardo en una nota, las mejoras introducidas con este nuevo satélite establecen "un nuevo estándar de referencia para los sistemas radar espaciales en términos de precisión, calidad de imagen y servicios para los usuarios".

