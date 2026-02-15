Espacio: la misión Crew-12 llega a la Estación Espacial Internacional

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 15 FEB - Cuatro astronautas han llegado a la Estación Espacial Internacional (EEI) para una misión de investigación de un mes de duración, reemplazando a la tripulación que se vio obligada a regresar a la Tierra antes de lo previsto debido a un problema médico.

La tripulación de la misión Crew-12 de la NASA aterrizó en el laboratorio orbital tras un viaje de aproximadamente 34 horas, que comenzó con el despegue de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde Cabo Cañaveral, Florida.

"Hemos continuado el legado de la presencia continua de la humanidad en el espacio, que ha perdurado durante más de 25 años en este mismo lugar", declaró la astronauta estadounidense Jessica Meir tras acoplarse a la EEI. "Mirar la Tierra desde estas ventanas nos recuerda que la cooperación no solo es posible, sino esencial. Aquí arriba, no hay fronteras y la esperanza es universal", añadió.

Los otros miembros de la Crew-12 son el astronauta estadounidense Jack Hathaway, la astronauta francesa Sophie Adenot y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev.

El cuarteto reemplaza a la misión Crew-11, que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, en la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial. La misión tendrá una duración estimada de nueve meses, un plazo superior al promedio habitual de seis meses en el programa comercial conjunto entre la agencia espacial estadounidense y la empresa privada.

Desde entonces, la EEI, que orbita a unos 400 kilómetros sobre la Tierra, ha sido operada por una tripulación mínima de tres personas. La NASA se ha negado a revelar detalles sobre el problema de salud que interrumpió prematuramente la misión anterior.

La Estación es un laboratorio orbital tripulado en órbita terrestre baja. Es un proyecto de cooperación internacional que sirve como plataforma para la investigación científica, la tecnología espacial y la colaboración entre naciones en el espacio.

Desde 2020, la asociación entre NASA y SpaceX permitió retomar los vuelos espaciales tripulados desde suelo estadounidense y garantizar el acceso regular a la EEI. La misión Demo-2, lanzada en mayo de ese año, marcó el inicio de esta nueva etapa. Con Crew-12, ya son 13 las tripulaciones enviadas bajo este esquema comercial.

Empero, la tripulación 12 será una de las últimas tripulaciones que viva a bordo de la estación espacial, del tamaño de un campo de fútbol. Habitada continuamente durante los últimos 25 años, está previsto que la envejecida EEI sea impulsada a una órbita controlada antes de amerizar en una zona aislada del océano Pacífico en 2030. (ANSA-AFP).