Espacio: la tormenta solar más poderosa desde 2003

Eventos de esta intensidad pueden causar problemas con la infraestructura eléctrica, alterar la orientación de los satélites en órbita e interrumpir las comunicaciones por radio y los sistemas de navegación por satélite, pero hasta la fecha no se han producido daños de este tipo.

Estas tormentas también son capaces de generar espectaculares auroras boreales.

"La tormenta se desencadenó por la llegada de una rápida eyección de masa coronal", declaró a ANSA Mauro Messerotti, profesor de Meteorología Espacial de la Universidad de Trieste, "asociada a la llamarada de clase X1.9 (la más potente) que se produjo el 18 de enero".

Las eyecciones de masa coronal, o CME, son expulsiones de materia en forma de plasma. La que impactó la Tierra ayer fue particularmente rápida: viajó a aproximadamente 1000-1400 kilómetros por segundo, el triple de la velocidad promedio, y llegó a nuestro planeta en tan solo unas 25 horas.

En la noche del 19 al 20 de enero, la tormenta geomagnética también provocó auroras que se observaron en gran parte de Europa, incluida Italia, gracias a la sincronización favorable y a la ausencia de perturbaciones causadas por el brillo lunar.

En esta ocasión, a la tormenta geomagnética también se unió una tormenta de radiación solar, que aún continúa.

Este fenómeno ocurre cuando una potente llamarada solar, como la observada en los últimos días, acelera una enorme nube de partículas energéticas, principalmente protones, que se lanzan a velocidades increíblemente altas, alcanzando decenas de miles de kilómetros por segundo.

Estas tormentas pueden recorrer la distancia entre el Sol y la Tierra en menos de 30 minutos y permanecer activas durante varios días. Por lo tanto, estas partículas impactaron la Tierra mucho antes de la CME, y la tormenta alcanzó el nivel S4, el penúltimo en una escala que va de S1 a S5.

"Esta es una intensidad bastante inusual para este tipo de evento", añade Messerotti. "Según la NOAA, no hemos visto una tan fuerte desde octubre de 2003".

Las tormentas de radiación no son peligrosas para las personas en la Tierra, gracias a la protección que brindan el campo magnético y la atmósfera, pero pueden representar un problema para los astronautas, especialmente durante las actividades fuera de la Estación Espacial Internacional.

También pueden afectar satélites y naves espaciales, y vuelos que alcanzan altitudes muy elevadas, como los que sobrevuelan los polos. Además, en latitudes árticas, las comunicaciones por radio de alta frecuencia pueden resultar imposibles, incluso durante varios días.

La tormenta geomagnética, de nivel 4 en una escala de 5, es la más potente desde 2003, cuando la "tormenta de Halloween" provocó apagones en zonas enteras de Suecia y dañó la infraestructura eléctrica de Sudáfrica. (ANSA).