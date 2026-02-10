Espacio: Moléculas orgánicas en una galaxia cercana

El descubrimiento, publicado en la revista Nature Astronomy, fue liderado por el Centro Español de Astrobiología (CAB).

La investigación se basa en datos recopilados por el Telescopio Espacial James Webb de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, que logró penetrar el núcleo oculto con sus instrumentos infrarrojos.

Como enfatizan los investigadores, estas moléculas podrían representar el primer paso en las complejas reacciones químicas que finalmente conducen a la formación de los compuestos que dan origen a la vida tal como la conocemos.

Las observaciones realizadas por el JWST en la galaxia IRAS 07251-0248 han permitido a los investigadores dirigidos por Ismael García-Bernete detectar las firmas químicas de un número sin precedentes de moléculas.

Este catálogo extraordinariamente rico incluye moléculas como benceno, metano y acetileno (el radical metilo que nunca se había detectado fuera de la Vía Láctea), así como hielo de agua.

"Descubrimos una complejidad química inesperada", afirma García-Bernete, "con abundancias mucho mayores que las predichas por los modelos teóricos actuales. Esto indica que debe haber una fuente continua de carbono en el núcleo galáctico que alimenta esta rica red química".

Según los autores del estudio, los datos apuntan a los rayos cósmicos: partículas con carga eléctrica compuestas principalmente de protones, abundantes en los núcleos galácticos y capaces de fragmentar granos de polvo ricos en carbono, liberando pequeñas moléculas orgánicas. (ANSA)