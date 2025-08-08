Espacio: Murió Jim Lovell, comandante de la Apolo 13

Lovell, apodado "Jim el Sonriente" por su sonrisa siempre disponible, voló al espacio cuatro veces en las misiones Géminis VII, Géminis XII, Apolo 8 y Apolo 13, inspirando a generaciones de astronautas.

"Como piloto del Apolo 8, Jim y su tripulación fueron los primeros en despegar en un Saturno V y orbitar la Luna, demostrando que un alunizaje estaba a nuestro alcance", declaró Sean Duffy, jefe de personal interino de la NASA.

"Como comandante del Apolo 13, su serenidad y fortaleza bajo presión ayudó a que la tripulación regresara a la Tierra sana y salva, demostrando la rapidez mental y la innovación que caracterizarían las futuras misiones de la NASA", añadió Duffy.

La casi desastrosa misión Apolo 13 le dio fama. Lovell estaba al mando y, a pesar de la explosión de un tanque de oxígeno que impidió el alunizaje, logró traer a su tripulación de regreso a la Tierra.

La histórica misión fue el tema de una película protagonizada por Tom Hanks como Lovell.

Su familia, en un comunicado, recuerda sus logros, pero sobre todo su papel como líder familiar. "Extrañaremos su optimismo, su sentido del humor y cómo nos hacía sentir", declaró la familia.

Lovell falleció el 7 de agosto en Lake Forest, Illinois, según un comunicado de prensa de la NASA. La causa de su muerte no se esclareció de inmediato.

La familia de Lovell solicitó privacidad, pero expresó su "triste anuncio del fallecimiento de nuestro amado padre, el capitán de la Marina de los Estados Unidos James A. 'Jim' Lovell, piloto y oficial de la Armada, astronauta, líder y explorador espacial", en un comunicado.

"Estamos enormemente orgullosos de sus increíbles logros en la vida y su carrera, entre los que destaca su legendario liderazgo como pionero de los vuelos espaciales tripulados", señaló la familia. "Pero, para todos nosotros, él era papá, abuelo y el líder de nuestra familia. Y lo más importante, era nuestro héroe. Echaremos de menos su inquebrantable optimismo, su sentido del humor y la forma en que nos hacía sentir a cada uno de nosotros que podíamos lograr lo imposible. Era verdaderamente único".

Durante la desafortunada misión Apolo 13 —en la que viajaban Lovell y los astronautas John Swigert Jr. y Fred Haise Jr.—, un tanque de oxígeno ubicado en el módulo de servicio de la tripulación explotó cuando se encontraban a unos 320.000 kilómetros de la Tierra.

Lovell comunicó la noticia al control de la misión: "Houston, tenemos un problema", frase que se hizo leyenda.

Con los daños, que dejaron sin energía a la tripulación y otros suministros de soporte vital, la tripulación del Apolo 13 tuvo que abandonar abruptamente su viaje a la superficie lunar y utilizar varias igniciones de motor para rodear la cara oculta de la Luna y retomar el rumbo hacia la Tierra.

La pérdida de la oportunidad de caminar sobre la Luna "es mi único arrepentimiento", declaró Lovell en una entrevista con The Associated Press en 1995 para un artículo sobre el 25 aniversario de la misión. El presidente Bill Clinton coincidió al otorgarle a Lovell la Medalla de Honor Espacial del Congreso en 1995. "Si bien se perdió la Luna... se ganó algo mucho más importante quizás: el respeto y la gratitud inquebrantables del pueblo estadounidense", declaró.

Lovell comentó en una ocasión que, si bien estaba decepcionado por no haber caminado sobre la Luna, "la misión en sí y el hecho de que hayamos triunfado sobre una catástrofe segura me llena de satisfacción". "Ir a la Luna, si todo sale bien, es como seguir un libro de cocina. No es para tanto", declaró en 2004. "Si algo sale mal, eso es lo que separa a los hombres de los niños", completó.

Su esposa, Marilynn, murió en 2023. Tiene cuatro hijos que viven. (ANSA).