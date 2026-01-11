Espacio: observan el nacimiento de planetas de la Vía Láctea

Publicado en la revista Nature, el estudio fue liderado por John Livingston, del Centro de Astrobiología de Tokio, y contó con la participación de los investigadores italianos Lorenzo Pino, del Observatorio de Arcetri del Instituto Nacional de Astrofísica, y Alessandro Trani, del Instituto Nacional de Física Nuclear de Trieste.

“En 1992 se descubrió el primer planeta fuera de nuestro sistema solar y, desde entonces, los astrónomos han catalogado miles de exoplanetas, la mayoría de ellos en sistemas planetarios muy distintos al nuestro”, señala Valerio Nascimbeni, del Observatorio de Padua del INAF, en un comentario publicado en el mismo número de la revista.

Existe un verdadero "zoológico" de sistemas planetarios, en el que los planetas más frecuentes pertenecen a dos categorías ausentes en nuestro sistema solar: las supertierras, planetas rocosos con un diámetro aproximadamente el doble del terrestre, y los subneptunos, gigantes gaseosos más pequeños que Neptuno.

Al analizar el sistema compuesto por cuatro planetas que orbitan la estrella V1298 Tau, los astrónomos lograron despejar varios enigmas relacionados con la formación de estos dos tipos de planetas.

V1298 Tau tiene apenas 20 millones de años, una edad insignificante frente a los 4.500 millones de años del Sol, y sus cuatro planetas —de tamaños similares al de Saturno, pero con una densidad extremadamente baja, comparable a la del poliestireno— estarían evolucionando con rapidez, ya que están perdiendo gran parte de su masa.

“Lo emocionante —afirmó Livingston— es que estamos presenciando una especie de adelanto de lo que será un sistema planetario completamente normal, en el que los cuatro planetas probablemente se contraerán hasta convertirse en supertierras y subneptunos”.

Los propios investigadores describen esta observación como un golpe de suerte, una instantánea única que permite ver por primera vez la transformación de planetas recién nacidos.

(ANSA).