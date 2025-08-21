LA NACION

Espacio: SpaceX lanzará el Falcon 9 con dron del ejército de EEUU

Operación prevista para las 3:50 GMT

El lanzamiento del cohete está programado para las 23:50 hora local (3:50 GMT), según la empresa de Elon Musk.

La Fuerza Espacial de Estados Unidos dijo que la misión del dron incluirá "una amplia gama de objetivos de prueba y experimentación. Estas demostraciones operativas utilizan tecnologías de nueva generación, incluidas las comunicaciones láser y el sensor inercial cuántico más potente jamás probado en el espacio", dijo.

Del tamaño de un pequeño autobús, el dron espacial estadounidense X-37B parece una versión en miniatura del transbordador espacial tripulado, retirado del servicio en 2011.

En misiones anteriores, el X-37B realizó pruebas para la agencia espacial estadounidense NASA.

En funcionamiento desde 2010, el X-37B Orbital Test Vehicle fue diseñado para la Fuerza Aérea por la United Launch Alliance de Boeing. Mide 9 metros de largo, tiene una envergadura de 4,5 metros y es alimentado por paneles solares. (ANSA).

