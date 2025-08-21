Espacio: SpaceX se enfrenta a la décima prueba

El CEO de SpaceX, Elon Musk, ha prometido que el cohete y la nave espacial más poderoso del mundo algún día llevará a los humanos a Marte y más allá. Pero antes de su décimo lanzamiento, programado para el domingo a las 19.30 hora del este, Starship aún no ha alcanzado todos sus objetivos de misión.

Y las últimas tres pruebas de vuelo, más una prueba estática del motor en junio, terminaron en explosiones.

"Ahora tenemos serias preguntas sobre si la arquitectura de la nave espacial es de hecho factible o no", dijo Olivier de Weck, profesor del Programa Apolo de Astronáutica y Sistemas de Ingeniería en el MIT y editor en jefe del Journal of Spacecraft and Rockets.

La décima prueba de vuelo de Starship despegará desde el sitio de lanzamiento de Starbase de SpaceX en el Valle del Río Grande de Texas. La compañía aún no ha lanzado y aterrizado con éxito la nave espacial de acero inoxidable, que se está diseñando para ser totalmente reutilizable y podría transportar hasta 100 personas a destinos en el espacio profundo. (ANSA).