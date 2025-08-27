Espacio: Telescopio capta imágenes de planeta bebé "hambriento"

La imagen revelaría a "un planeta recién nacido abriéndose camino a través de su polvorienta cuna, mientras orbita alrededor de su estrella anfitriona", según explica ESO Chile en su página web. Tiene unas 5 veces la masa de Júpiter y su anfitriona sería una versión más joven de nuestro Sol.

Los discos "protoplanetarios" visibles son estructuras de gas y polvo que se forman en torno a estrellas jóvenes y representan el lugar de nacimientos de los planetas.

"Se cree que los anillos indican la presencia de planetas (hambrientos) en el disco", explicó ESO.

Al comienzo se trata solo de partículas en el disco giratorio, pero al acumularse y por la gravedad, roban material "del disco nativo hasta evolucionar y transformarse en embriones de planetas".

El descubrimiento fue publicado en un artículo de la Universidad de Leiden (Países Bajos), en colaboración con un equipo internacional de la Universidad de Galway y la Universidad de Arizona.

El hallazgo es parte de una investigación sobre planetas jóvenes, que puede dar luces de cómo fue nuestro propio Sistema Solar, pero el equipo califica de "suerte" el haber encontrado "un planeta tan joven que todavía está incrustado en su disco de nacimiento". (ANSA).