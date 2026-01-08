Espacio: un astronauta de la Estación Espacial Internacional con problema de salud

La agencia espacial estadounidense anunció la noticia, pero por razones de privacidad, no proporcionó más información sobre la salud del astronauta.

"Estamos monitoreando un problema de salud que afecta a un miembro de la tripulación, ocurrido el miércoles por la tarde a bordo del complejo orbital", anunció la NASA en su sitio web.

"Por razones de privacidad médica, no es apropiado que la NASA comparta más detalles sobre el miembro de la tripulación.

La situación es estable", agregó.

El problema obligó a revisar el programa de actividades a bordo de la ISS, comenzando con la actividad extravehicular (EVA) de hoy, que habría requerido que Mike Fincke y Zena Cardman trabajaran aproximadamente 6,5 horas fuera de la Estación para preparar los sistemas de fijación del último par de paneles solares iRosa, cuya instalación está prevista para dentro de unos meses.

Fincke se habría convertido en el sexto astronauta estadounidense en completar 10 caminatas espaciales, y el cambio de programa también podría afectar a una segunda EVA programada para el 15 de febrero, cuyo objetivo principal era reemplazar una cámara externa de alta definición.

La situación actual no permite elaborar planes concretos.

"Llevar a cabo nuestras misiones de forma segura es nuestra máxima prioridad, y estamos evaluando activamente todas las opciones, incluida la posibilidad de una finalización anticipada de la misión Crew-11", señala la NASA. (ANSA).