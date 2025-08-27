Espacio: Un médico basado en IA en misiones al espacio

Se trata de un sistema basado en la Inteligencia Artificial (IA) diseñado para ayudar a los astronautas en caso de emergencia, puesto que las grandes distancias de la Tierra harían imposibles las comunicaciones en tiempo real con médicos de carne y hueso.

Este "asistente digital del médico oficial de la tripulación" (CMO-DA) se somete ahora a las primeras pruebas, gracias a la colaboración entre la NASA y Google.

Pero la tecnología podría ser útil también en nuestro planeta, por ejemplo, en las zonas remotas donde el acceso al personal médico cualificado es muy limitado.

Las misiones en el espacio, comenzando por metas cercanas como la Luna o Marte, conllevan retrasos en las comunicaciones que pueden llegar hasta 45 minutos para el planeta rojo.

Las señales de radio, de hecho, viajan a la velocidad de la luz pero tardan tiempo en cubrir las distancias largas.

Cada mensaje debe ser planificado con gran antelación y los responsables de las misiones robóticas, por ejemplo, tienen que programar cada comando y transmisión de datos con antelación.

Por ello, un asistente de IA podría ser de ayuda a los astronautas para afrontar esta tarea fundamental.

La nueva herramienta, se lee en una nota de Google, ha sido pensada para ayudar a los miembros de la tripulación a diagnosticar y curar de forma autónoma los eventuales problemas de salud, ofreciendo soporte al médico oficial presente a bordo.

El consultor médico digital utiliza de hecho técnicas a la vanguardia de elaboración del lenguaje y de aprendizaje automático para dar respuestas en tiempo real.

Las primeras pruebas dieron resultado positivo, demostrando que el CMO-DA es capaz de ofrecer diagnósticos fiables, y ahora Google y la NASA están colaborando también con médicos para perfeccionar el modelo. (ANSA).