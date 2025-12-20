Espacio: Un satélite de Elon Musk a la deriva en el espacio, lanza chatarra

El incidente no representa ningún riesgo para la Estación Espacial Internacional, pero pone de relieve una vez más la creciente concentración de objetos en órbita baja y los riesgos potenciales que pueden surgir.

El problema ocurrió en uno de los más de 9000 satélites de la constelación Starlink, concretamente un satélite que orbita a 418 kilómetros sobre la Tierra: "El satélite está prácticamente intacto", anunció la compañía de Elon Musk en las redes sociales. "Está girando, volverá a entrar en la atmósfera terrestre y se desintegrará por completo en unas pocas semanas", apunta.

La trayectoria actual del satélite lo llevará por debajo de la Estación Espacial Internacional sin representar ningún riesgo para el laboratorio en órbita ni para su tripulación".

La anomalía, cuya causa se desconoce, provocó la pérdida de comunicaciones y la fuga de propelente de un tanque, lo que resultó en una rápida pérdida de 4 km de altitud y la liberación de una pequeña cantidad de escombros.

"Como el mayor operador de constelaciones de satélites del mundo, estamos profundamente comprometidos con la seguridad espacial", añadieron los informantes. "Nos tomamos estos eventos muy en serio. Nuestros ingenieros están trabajando con rapidez para identificar la causa raíz y mitigar el origen de la anomalía, y ya están implementando software en nuestros vehículos que aumenta la protección contra este tipo de eventos", indicaron.

Starlink es, con diferencia, la mayor constelación de satélites en órbita, representando aproximadamente el 65% de todos los objetos artificiales en órbita, y se prevé que siga creciendo.

Precisamente debido al riesgo constante de colisión con otros satélites, Starlink no solo monitoriza todos los objetos en órbita, sino que cada satélite también está equipado con un sistema autónomo de prevención de colisiones.

Este mecanismo ha llevado a los satélites Starlink a realizar 145.000 maniobras evasivas solo en los primeros seis meses de 2025, un promedio de unas cuatro activaciones por nave espacial al mes. (ANSA).