Espacio: una gran tormenta de radiación solar afectó la Tierra hace 70 años

Fue provocada por una potente llamarada, una violenta erupción de materia que se produce cuando la energía almacenada en los campos magnéticos de la superficie solar se libera repentinamente.

En aquel entonces, no había satélites, y los efectos se sintieron principalmente en las telecomunicaciones, pero si un evento similar ocurriera hoy, los daños serían increíblemente mayores.

"Pondría en grave peligro la tecnología", declaró a ANSA el experto en meteorología espacial Francesco Berrilli, profesor de la Universidad de Roma Tor Vergata y miembro de la Accademia dei Lincei.

"Cientos de satélites quedarían destruidos o dañados, y su reconstrucción y relanzamiento tardarían años", detalló.

La tormenta geomagnética de 1956 se vio favorecida por una serie de circunstancias excepcionales, como señala Berrilli. El Sol se encontraba en el pico de su ciclo de 11 años, pero este no es el único ciclo que afecta a nuestra estrella: existen otros ciclos mucho más largos, que pueden solaparse con el más conocido, que dura 11 años.

Esto es lo que ocurrió hace 70 años: el Sol se encontraba, de hecho, también en el pico de otro de sus ciclos, y por lo tanto, su actividad se situaba en niveles nunca observados desde entonces. Sin embargo, estas condiciones no son esenciales para que un evento de esta magnitud se repita.

"No tenemos forma alguna de predecir eventos similares -afirma Berrilli- y actualmente los esfuerzos se centran principalmente en pronósticos de 24 a 48 horas, lo que al menos permitiría que los satélites se pusieran en modo seguro".

"Desde un punto de vista puramente estadístico, se espera que una tormenta geomagnética como la de 1956 ocurra aproximadamente cada 50 años. El problema -comentó el investigador- es que podrían ocurrir eventos mucho más potentes".

"Sin embargo, la tormenta de hace 70 años también dejó un importante legado científico: confirmó algunas teorías sobre el viento solar y nos permitió comprender mejor el funcionamiento del Sol", concluyó. (ANSA).