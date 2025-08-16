España: 19 incendios graves, esperan dos aviones italianos

Actualmente hay 19 incendios activos, considerados especialmente graves por suponer riesgos directos para la población, las zonas residenciales o las infraestructuras civiles.

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, habló de una "situación catastrófica", pero que "está siendo abordada por todas las administraciones y con todos los recursos disponibles".

Barcones también anunció que se espera que dos aviones italianos de extinción de incendios aterricen en la base de Matacán (Salamanca) esta tarde, tras el envío de dos aviones franceses Canadair para apoyar a España en los últimos días.

"Una vez que lleguen, determinaremos dónde comenzarán a operar", explicó.

Durante la última semana, miles de personas fueron evacuadas de sus hogares o destinos vacacionales, algunas de ellas en las últimas horas.

Entre ayer y hoy, se reportaron 11 heridos en varios incendios.

Los incendios también están causando problemas de transporte en las zonas más afectadas: por ejemplo, la línea de alta velocidad Madrid-Galicia permanece interrumpida y hay problemas en algunas carreteras secundarias. (ANSA).