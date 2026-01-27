España: 20 millones de ayudas a víctimas de accidentes de trenes

La causa que manejan actualmente los expertos del descarrilamiento del tren de Iryo, que el 18 de enero chocó contra un convoy de Alvia que circulaba en sentido contrario, es el de un fallo en la soldadura de los raíles.

"Todo parece evidenciar que la causa principal fue la rotura no tanto del carril como de una soldadura", afirmó el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón.

La soldadura "es una operación sumamente delicada, con muchísima responsabilidad y que hay que comprobar que se hizo correctamente y que luego se terminó, se certificó y luego se ha ido inspeccionando correctamente", añadió.

Uno de los tramos del carril soldado era de 1989 y el otro de 2023, instalado en la renovación de 2025.

El Consejo de Ministros aprobó este martes un paquete de ayudas inmediatas para los 45 muertos y 123 heridos del accidente de Adamuz por 20 millones de euros, por las que la indemnización por fallecimiento será de 216.000 euros cada uno.

Las ayudas a los heridos oscilarán entre los 4.800 y los 168.000 euros.

Por otro lado, la renovación integral de la vía de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, que estaba prevista para 2027, se adelantó a 2026 por las quejas de los maquinistas, anunció el ministro de Transportes, Oscar Puente.

Tras el accidente del 18 de enero, varios maquinistas revelaron problemas en este recorrido.

"No queremos esperar a que la vía se pueda deteriorar más y hemos tomado la decisión de anticipar su renovación integral al año 2026", dijo el ministro.

Los maquinistas del servicio de cercanías de Barcelona se negaron la pasada semana a trabajar varios días tras la muerte, el martes, de un compañero en prácticas en Gelida (Barcelona), al caer un muro encima de un convoy.

Los maquinistas convocaron una huelga para el 9, 10 y 11 de febrero ante los problemas de seguridad.

Antes, el 7 de febrero, las principales plataformas de usuarios de Cercanías en Cataluña convocaron una marcha en Barcelona para exigir "trenes dignos".

Y este jueves se celebrará un funeral, presidido por los reyes, en Huelva, de donde procedían 28 de los 45 fallecidos en Adamuz. (ANSA).