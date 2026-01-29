España: 25.000 agricultores en nuevo tractorazo contra acuerdo UE-Mercosur

Los tractorazos de este "super jueves", convocados por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, forman parte de una semana de movilizaciones en el sector agrario y antes de una gran manifestación convocada para el 11 de febrero, adonde llegarán agricultores de todo el país.

Hoy hubo tractorazos en ciudades como Santiago de Compostela, Bilbao, Vitoria, Murcia, Alicante, Valencia, Canarias y en varias ciudades de Castilla y León y Andalucía.

Las de Madrid y Sevilla fueron suspendidas debido al mal tiempo.

"Pedimos reciprocidad en los intercambios comerciales, que la nueva PAC no tenga recortes y esté orientada al agricultor profesional y que nuestros productos tengan un precio digno y, a la vez que, cuando nosotros compramos productos tan importantes como los abonos, que no se apliquen los aranceles", declaró José Antonio Turrado, secretario general de Asaja de Burgos (ANSA).