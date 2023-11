Tres personas fueron arrestadas el martes en relación con el tiroteo a principios de mes de un político español de derecha.

Alejo Vidal Quadras, de 78 años, fue baleado en la cara a plena luz del día en una calle de Madrid el 9 de noviembre. Sigue hospitalizado.

El departamento de prensa de la Policía Nacional informó que dos sospechosos fueron detenidos en Lanjarón, una ciudad en el sur de España, y otro más en la ciudad de Fuengirola. El departamento se negó a dar más detalles.

La agencia de noticias estatal, EFE, y otros medios señalaron que ninguno de los tres era sospechoso de haber disparado la bala que impactó a Vidal, quien ayudaba al partido de extrema derecha Vox.

La Audiencia Nacional investiga el tiroteo como un posible ataque terrorista.

La policía le dijo a The Associated Press hace unas semanas que Vidal había expuesto la posibilidad de ser atacado por sus vínculos con el partido de oposición de Irán. Los investigadores exploran un posible vínculo con Irán, pero hasta el momento no han encontrado ninguno, dijo la policía a AP.

Durante décadas, Vidal ha estado alineado con la oposición exiliada de Irán. En enero, el Ministerio de Exteriores de Irán impuso sanciones en su contra y contra otras personas con vínculos con el grupo de oposición exiliado conocido como Muyahidin Jalq, y los acusó de “apoyar el terrorismo y otros grupos terroristas”.

EFE reportó que las dos personas arrestadas en Lanjarón eran un hombre español y su pareja, una mujer británica. Un hombre detenido en Fuengirola, también español, fue arrestado en relación con una motocicleta usada en el tiroteo, reportó la agencia.

Vidal era un importante miembro del conservador Partido Popular y también miembro del Parlamento Europeo antes de ayudar en la fundación de Vox. Lleva años sin estar activo en la política, pero mantenía un papel público como comentarista y columnista en medios.