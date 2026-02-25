España: a 25 años del intento golpista, revelaciones

En total son 153 documentos, "toda la documentación encontrada" sobre el intento de golpe de Estado en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981 liderado por Tejero, dijo este martes la portavoz del gobierno, Elma Saiz, tras ser aprobada su desclasificación

Uno de los documentos, datado en noviembre 1980, recoge un croquis titulado "operaciones en marcha" en el que aparecen tres posibles operaciones militares: "de los tenientes generales", "de los coroneles" y "de los expontaneos"

En cuanto a la "viabilidad del intento" en operación de "los tenientes generales", aparece escrito que "se considera que los militares son contrarios al protagonismo tipo Pinochet o Videla"

En la de "los coroneles" se afirma: "Si la situación se desarrolla según sus pronósticos y la organización y preparación son parejos, la acción será imparable", se escribe en mayúsculas

Entre los documentos desclasificados hay un informe del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID, servicios secretos) que admite que seis de sus agentes estuvieron implicados en el golpe: "De las investigaciones realizadas se ha podido comprobar que algunos miembros de esta Unidad participaron activamente en los hechos del 23 de febrero"

Añade que "esta participación se concreta en número de 6 personas que o bien conocían los hechos antes del 23 o que planificaron un apoyo operativo que lo llevaron a efecto y que posteriormente trataron de encubrir su participación activando una operación que justificara sus movimientos del día 23"

Además, las transcripciones de las llamadas realizadas aquella noche desvelan cómo Carmen Díez, esposa de Tejero, intentó ponerse en contacto con él al percatarse de que no contaban con el respaldo de la mayoría de mandos militares: "Me lo han dejado tirado como una colilla. Me lo han dejado solo, me lo han engañao", decía. (ANSA)