España: Abascal vaticina una gran coalición de PP y PSOE tras las próximas elecciones

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vaticinado una gran coalición entre el PP y el PSOE tras las próximas elecciones generales, emulando sus pactos en Bruselas, y "haciendo lo mismo" que en Alemania, Portugal o Austria, esgrimiendo que en el resto de Europa son socios naturales. Así lo ha asegurado en una entrevista en el programa 'En Boca de Todos' de Cuatro, recogida por Europa Press, en la que ha cargado contra los de Alberto Núñez Feijóo porque en la Unión Europea han optado por pactar con los socialistas en lugar de conformar una mayoría alternativa con soberanistas y patriotas. "No suelo hacer vaticinios, pero voy a hacerlo hoy y es que el PP y el PSOE van a hacer en España lo mismo que en Bruselas, lo mismo que en Portugal, lo mismo que en Alemania, lo mismo que en Austria", ha augurado el líder de Vox, lamento que lo que no van a hacer los 'populares' es "lo mismo que en Italia, donde sí hay una mayoría con fuerzas patrióticas y soberanistas" liderada por la primera ministra Giorgia Meloni. Por desgracia, según Abascal, "esa es la excepción" a la norma, porque en el resto de Europa "el Partido Popular gobierna con el Partido Socialista", y Feijóo dijo tras las elecciones del 23 de julio de 2023 que "ofrecía pactos de Estado a Pedro Sánchez y que si ganaba las elecciones le pedía un acuerdo para poder gobernar". Vox se encuentra "en un planteamiento totalmente distinto", que es "el cambio de rumbo total" en las políticas que "unos y otros han pactado en Bruselas" y que luego aplican en España, ya que incluso el expresidente socialista Felipe González señaló la "contradicción" de que PP y PSOE estén de acuerdo en Europa pero se peleen en España. "Yo lo que planteo es que esa pelea que hay en España se lleve también a Bruselas. Porque en Bruselas hay una mayoría alternativa que ya ha funcionado que es cuando el Partido Popular, los soberanistas y los patriotas votaron juntos y dejaron solos al Partido Socialista, y esa mayoría no se quiere aplicar. Y esa es nuestra oferta a los españoles y a los europeos", ha concluido Abascal. Los únicos que se enfrentan a PP y PSOE Al hilo, Abascal se ha referido a la comparecencia del presidente Pedro Sánchez de este miércoles en el Congreso, en el que vio a PP y PSOE "discutir entre ellos a ver quién es más corrupto", mientras su partido fue el "único" que se enfrenta a ambas formaciones. "Uno le ataca con los prostíbulos familiares, los otros les atacan con el intento de destruir pruebas del anterior gobierno. Pero realmente comparten las políticas migratorias, comparten las políticas de ideología de género, comparten las políticas verdes que destruyen nuestra economía, son ellos los que están unidos y por lo tanto ese debate es un debate falsario y no me sorprende", ha concluido. El problema no es Sánchez A continuación, el líder de Vox ha participado en un encuentro organizado por los cursos de verano del CEU en San Lorenzo de El Escorial, donde se ha referido a la comparecencia extraordinaria del presidente del Gobierno en el Congreso como algo "detestable y terrorífico", pero ha afirmado que el problema no es Sánchez sino que "viene de lejos". "Creo que lo que pasó ayer es un espectáculo detestable y terrorífico en España, que creo que no nace con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, que viene de lejos, con desgracias de distinta intensidad, con errores de distinta intensidad, pero no respondería a la verdad decir que el problema es Pedro Sánchez", ha señalado. Abascal ha concluido que tanto el PP como el PSOE "no discuten realmente" en las sesiones del Congreso y ha asegurado que estos partidos han acabado siendo "indistinguibles el uno del otro" en sus discursos y en sus intervenciones parlamentarias.