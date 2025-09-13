España abre a lo grande el Mundial de atletismo, EE.UU. ya lidera el medallero

El Mundial de atletismo de Tokio levantó el telón este sábado coronando a España en la primera sesión matinal, con María Pérez revalidando su título en 35 kilómetros marcha, en una primera jornada en la que Estados Unidos se puso ya al frente del medallero.

Después de su doblete 20-35 km en Budapest 2023, la marchadora andaluza confirmó su hegemonía ganando con enorme autoridad (2h39:01), con más de tres minutos sobre sus primeras perseguidoras.

Es su tercer oro en un Mundial, algo que hasta ahora nunca había logrado un atleta español, ni en hombre ni en mujeres.

"Lo tengo todo, pero sigo poniéndome nerviosa.

Eso hace que me enganche y me enamore mucho este deporte", aseguró la carismática atleta andaluza.

En la prueba masculina de los 35 km, el ganador fue el veterano canadiense Evan Dunfee (2h28:22).

Lección de Chebet

En la primera velada de finales en el estadio Nacional tokiota, Estados Unidos sumó dos de los tres títulos en liza durante esa sesión, con Ryan Crouser encadenando un tercer oro seguido en el lanzamiento de bala (22,34 metros) y el relevo 4x400 metros mixto (3:08.80) también manteniendo su corona.

La otra protagonista de la jornada fue la keniana Beatrice Chebet, reina actual del fondo, que tras su doblete de oros olímpicos 5000-10.000 metros dio el primer paso hacia esa misma hazaña al ganar los 10.000 metros en la capital japonesa.

Es su primera medalla de oro mundial, con lo que completa la colección, pese a que el tiempo (30:37.61) no fue el mejor, aunque dio una lección de cómo controlar la situación para terminar relegando a la italiana Nadia Battocletti a la plata y destronar a la etíope Gudat Tsegay, que se tuvo que conformar con el bronce.

Latinoamérica ya festeja

El primer día del Mundial fue especialmente bueno para los representantes latinoamericanos, con tres medallas, platas para México y Brasil, y bronce para Ecuador.

La marcha trajo dos de los metales, con el experimentado brasileño Caio Bonfim siendo subcampeón en los 35 km, donde en la categoría femenina la joven ecuatoriana Paula Torres irrumpió en el mapa internacional con un bronce.

Esa última medalla no solo prolonga la relación de amor de Ecuador con la marcha sino que es el primer metal en un Mundial de atletismo para una mujer ecuatoriana.

México se sumó horas después a la fiesta con una plata con la que nadie contaba, en el lanzamiento de bala, donde el forzudo Uziel Muñoz llegó a 21,97 metros, un récord nacional.

"Me deja un sabor de boca muy bueno, me sabe como si fuera de oro, como si fuera un récord mundial", se entusiasmaba el lanzador chihuahuense.

Duplantis apunta al 6,30 m

El resto de participantes en el primer día lo hicieron en series o pruebas de clasificación.

De esta forma, los bólidos de los 100 metros tomaron posiciones de cara al domingo, clasificándose a las semifinales.

Noah Lyles, Kishane Thompson y Oblique Seville cumplieron en la categoría masculina, igual que Julien Alfred y Melissa Jefferson-Wooden, las dos favoritas de la femenina.

El sueco Armand Duplantis también cumplió la misión este sábado.

Sin desgastarse mucho, con 5,75 metros, superó la ronda de clasificación del salto con garrocha y se clasificó para la final del lunes, donde tiene previsto atacar la barra de 6,30 metros para batir su propio récord mundial, en lo que sería sin duda uno de los momentos apoteósicos de este Mundial.

"Mentiría si dijera que en mi cabeza no están los 6,30 metros. Creo que es muy posible", reconoció 'Mondo'.

