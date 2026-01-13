España abre una investigación sobre denuncias de mujeres contra Julio Iglesias

MADRID, 13 ene (Reuters) - Una fiscalía de la Audiencia Nacional española dijo el martes que estaba investigando las acusaciones de ⁠medios de comunicación españoles y estadounidenses ⁠de que el cantante Julio Iglesias agredió sexualmente a dos exempleadas.

No hubo respuesta inmediata a los correos electrónicos enviados por Reuters a los representantes ⁠de Iglesias, ‌de ​82 años, en busca de comentarios. El sello discográfico de la estrella, Sony, declinó emitir ​declaraciones.

Las mujeres, que habrían trabajado en las residencias caribeñas de Iglesias en República ‌Dominicana y Bahamas durante un periodo de 10 meses ‌en 2021, fueron citadas en ​una investigación de tres años de la cadena estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es publicada el martes.

Ambas mujeres denunciaron haber sufrido agresiones sexuales y acoso laboral mientras trabajaban para el cantante, informaron los medios. Según los informes, Iglesias las presionó para que mantuvieran encuentros sexuales y las sometió a otros abusos físicos y verbales.

La fiscalía dijo que había abierto diligencias preliminares tras la presentación de una denuncia ⁠el 5 de enero. Los detalles del caso estaban amparados por normas de secreto que le impedían facilitar ​más información.

Iglesias es uno de los artistas latinos con más ventas del mundo, con más de 300 millones de discos vendidos en 14 idiomas. Antiguo aspirante a futbolista, se dedicó a la música después de que un accidente de coche en 1963 pusiera fin a su carrera deportiva.

Las acusaciones provocaron una ruidosa reacción en España, donde se le considera un ⁠tesoro nacional.

Ana Redondo, ministra de Igualdad del gobierno socialista, dijo en un comunicado que respetaba ​la presunción de inocencia de Iglesias, pero que creía en el testimonio de las mujeres.

"Se puede ser un excelente cantante y un excelente artista, pero tener un lado muy oscuro", dijo, elogiando a ‍las mujeres por presentar sus denuncias.

El partido de izquierdas Mas Madrid sugirió al gobierno derechista de la Comunidad de Madrid que despojara a Iglesias de las llaves de la ciudad que le fueron concedidas por ser el hijo más famoso de la capital. Iglesias ha apoyado en el pasado a candidatos ​políticos conservadores.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, emitió una furibunda respuesta en X, diciendo: "La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias". (Reportaje de Emma ‍Pinedo Edición de Aislinn Laing y Peter Graff, Editado en español por Juana Casas)