España acaricia su pase al Mundial con la victoria ante Bulgaria

VALLADOLID, España, 15 oct (Reuters) - Mikel Merino marcó dos goles en la victoria por 4-0 de España sobre Bulgaria el martes, manteniendo su impecable camino en la fase de clasificación europea para la Copa Mundial y acercándose a asegurar una plaza en el torneo de 2026 en Norteamérica.

Tras el partido, los hombres de Luis de la Fuente lideran el grupo E con 12 puntos en cuatro partidos, 15 goles a favor y ninguno en contra, seguidos de Turquía con 9 puntos, en un grupo que completan Georgia, con 3 puntos, y Bulgaria, que sigue última tras sufrir su cuarta derrota consecutiva.

El combinado español completará los partidos del grupo con un partido en Georgia el 15 de noviembre y otro ante Turquía en Sevilla el 18 del mismo mes.

En el partido del martes, Merino abrió el marcador de cabeza en el minuto 35 y dobló la ventaja española en el 56 con otro testarazo.

Los problemas de Bulgaria se agravaron en el minuto 79, cuando el defensa Atanas Chernev desvió un centro a su propia portería, mientras que Mikel Oyarzabal completó la goleada en el tiempo añadido, al transformar un penalti después de que Merino fuera derribado en el área.

"Nos queda poco (para clasificarnos). El equipo sabe que hasta que no lo cierres del todo no hay nada dicho", dijo Merino a TVE.

"Hoy en día todos los equipos están bien a nivel físico, están bien a nivel táctico, están muy bien trabajados... tiene mérito, es la cantidad de ocasiones que crea el equipo".

"Este es el camino a seguir. El día que estemos acertados, caerán muchos goles, y los que no, seguiremos teniendo el partido controlado".

A pesar de no contar con varios titulares clave como Lamine Yamal, Rodri y Nico Williams, los campeones de Europa dominaron el partido en Valladolid, disfrutando de casi un 80% de posesión y creando 33 ocasiones ante una Bulgaria que ofreció poca resistencia. (Reporte de Fernando Kallás; edición de Toby Davis; editado en español por Tomás Cobos)