España accede a semifinales en el Europeo de hockey patines tras vapulear a Austria

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

La selección española masculina de hockey sobre patines ha ganado este jueves por un amplio 12-1 a la de Austria en los cuartos de final del Campeonato de Europa, que se está disputando en la ciudad portuguesa de Paredes, y ya espera en semifinales al vencedor del duelo entre Portugal y Andorra.

Sobre el parqué del Rota dos Móveis Pavilion, en Lordelo, Sergi Llorca abrió el marcador a favor de España en el minuto 6 tras hacer una pared con un compañero, girar sobre sí mismo dentro de área rival, picarse la bola y batir de cerca al portero. El 2-0 fue de Pol Manrubia menos de un minuto después, con un recorte a media cancha para tirar y marcar desde lejos. El 3-0 fue un penalti transformado por Martí Casas y el 4-0 lo metió Roc Pujadas a 1:28 de llegar al descanso, tras haber recortado al guardameta austriaco en muy poco espacio y disparar a bocajarro. En el inicio de la segunda mitad, España salió arrolladora y marcó cuatro goles en apenas cinco minutos para dejar el partido visto para sentencia. El noveno gol español fue de Pujadas culminando un contragolpe con un bonito regate al defensor que tenía encima y al portero. El 10-0 fue de César Carballeira, en un asedio tras marcharse por detrás de la portería y tirar a la media vuelta. Aunque Kilian Hagspiel recortó distancias, un gol de Nil Roca y otro de Sergi Aragonès, éste sobre la bocina, zanjaron todo.