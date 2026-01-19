España: accidente ferroviario en Andalucía, 39 muertos

La tragedia ocurrió cerca de Adamuz (Córdoba). Solo en el tren Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid, hubo al menos 21 muertos y 22 heridos, según fuentes de la compañía, que ha habilitado un número para familiares de pasajeros. Renfe también ha activado un número gratuito para información.

Decenas de personas resultaron heridas. El accidente afectó a un tren Iryo de Málaga a Madrid, con 317 pasajeros a bordo, y a un tren de larga distancia Alvia (Renfe), que circulaba en sentido contrario, de Madrid a Huelva, con más de 200 pasajeros a bordo.

"Al menos dos o tres vagones cayeron por un terraplén de cinco metros de difícil acceso. Los bomberos lograron acceder al tercer vagón; hay un número indeterminado de víctimas", declaró Antonio Sanz, consejero de Salud de la Junta de Andalucía, en declaraciones a los medios de comunicación, al ofrecer una primera evaluación del descarrilamiento. Sanz confirmó que "la situación es muy grave".

El accidente podría haber sido causado por una junta rota antes del accidente, creando un espacio entre dos tramos de vía que se fue ensanchando gradualmente con el paso de los trenes.

Esta es una de las hipótesis que, según informes, manejan los técnicos españoles para determinar lo sucedido.

La hipótesis es que los primeros vagones pasaron mientras el espacio se ampliaba, hasta que el octavo descarriló. Este último también habría arrastrado consigo al sexto y al séptimo.

"Hoy es una noche de profundo pesar para nuestro país debido al trágico accidente ferroviario en Adamus", fue el mensaje publicado en X por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien expresó sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas.

"No hay palabras que puedan aliviar tan gran sufrimiento, pero quiero que sepan que todo el país está con ellos en estos momentos difíciles", escribió Sánchez, asegurando que "todos los servicios de emergencia están trabajando incansablemente de forma coordinada" para asistir a las víctimas.

El presidente del Gobierno suspendió la agenda del lunes, que incluía una reunión con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre el posible despliegue de tropas en una misión de paz en Ucrania. El propio líder de la oposición había pedido la suspensión de la reunión programada, según Feijóo en un mensaje publicado en la misma red social.

"Las noticias que llegan desde Córdoba son muy graves y dolorosas, y nada es más urgente ahora que asistir a las víctimas y sus familias", escribió Feijóo, asegurando que "se debe centrar toda la atención en la emergencia y en determinar las causas de esta tragedia".

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, también siguen con preocupación el grave accidente ocurrido en Adamuz, informó la Casa Real en un comunicado. "Transmitimos nuestro más sentido pésame a las familias y allegados de las víctimas, así como nuestro afecto y la esperanza de una pronta recuperación para los heridos", añadió el comunicado. (ANSA)