España acogerá la final del Mundial 2030, según el presidente de la RFEF

Por Fernando Kallas

MADRID, 27 ene (Reuters) - El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, dijo que España albergará la final de la Copa Mundial de 2030, que será organizada conjuntamente por España, Portugal y Marruecos

Marruecos quiere organizar el partido en Casablanca, en el Gran Estadio Hassan II, un enorme recinto actualmente en construcción al norte de la ciudad

"España tiene una capacidad organizativa demostrada durante muchísimos años, va a ser la que lidere ese Mundial de 2030 y aquí se celebrará la final de esa Copa del Mundo", dijo Louzán a última hora del lunes en un acto organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid

Louzán no precisó si el partido se disputaría en el Santiago Bernabéu de Madrid o en el Camp Nou de Barcelona, los dos principales candidatos

Una vez terminado, a finales de 2028, se espera que el nuevo estadio de Marruecos tenga capacidad para 115.000 espectadores. El presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF, por sus siglas en francés), Fouzi Lekjaa, expresó el año pasado su deseo de ver una final contra España en Casablanca

Louzán también aludió a los retos a los que se enfrentó Marruecos durante la organización de la última Copa Africana de Naciones, incluidas las caóticas escenas vividas durante la final entre Senegal y Marruecos este mes

Aquel partido, que ganó Senegal por 1-0, se vio ensombrecido por los disturbios de los aficionados y las protestas de los jugadores, que interrumpieron temporalmente el juego

"Marruecos realmente está sufriendo una transformación en todos los sentidos, unos estadios magníficos", afirmó Louzán. "Hay que reconocer lo que se ha hecho bien. (Pero) en la Copa de África hemos visto escenas que perjudican a la imagen del fútbol mundial"

La FIFA y las federaciones de fútbol portuguesa y marroquí no han respondido a las peticiones de comentarios sobre la sede de la final

La FIFA dijo a Reuters el año pasado que era prematuro decidir la sede de la final de 2030, afirmando que la ciudad anfitriona de la final de la Copa Mundial de 2026 se reveló sólo dos años antes del torneo. El organismo rector del fútbol mundial tiene la última palabra sobre dónde se jugará el partido. (Información de Fernando Kallás; edición de Ed Osmond; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)