España afirma que su mercado inmobiliario no es un “libre para todos” tras medidas contra Airbnb

MADRID (AP) — El Gobierno de España quiso enviar un mensaje el mes pasado con sus medidas en torno a Airbnb: que la economía española y su mercado inmobiliario no son un “libre para todos” que valoran las ganancias por encima del Estado de derecho, dijo el martes Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda, a The Associated Press.

El Gobierno ordenó a Airbnb eliminar casi 66.000 alquileres vacacionales de la plataforma, los cuales, según dijo, habían violado las normas locales al no listar números de licencia, listar el número de licencia incorrecto o no especificar al propietario del apartamento. Airbnb está apelando la medida.

España es uno de los países más visitados del mundo. El año pasado, la nación del sur de Europa de 49 millones de habitantes recibió un récord de 94 millones de visitantes internacionales.

Pero un problema de asequibilidad de la vivienda que es particularmente agudo en ciudades como Madrid y Barcelona ha llevado a un creciente antagonismo contra los alquileres vacacionales a corto plazo. Airbnb es quizás el actor más conocido y visible.

El Gobierno español dice que los dos están relacionados: el auge de Airbnb y otras empresas de alquiler a corto plazo, y el aumento de los alquileres y los costos de la vivienda.

“Obviamente hay una correlación entre estos dos hechos”, comentó Bustinduy, a la AP. “No es una relación lineal, no es el único factor que lo afecta, hay muchos otros, pero es obviamente uno de los elementos que está contribuyendo”.

Un informe reciente del Banco de España dijo que el país tiene un déficit de 450.000 viviendas. En los puntos turísticos de las Islas Canarias y Baleares, la mitad del parque de viviendas son alojamientos turísticos o propiedades de no residentes, según el informe.

“El turismo es sin duda una parte vital de la economía española. Es un sector estratégico y muy importante. Pero, como en cualquier otra actividad económica, debe llevarse a cabo de manera sostenible”, expresó Bustinduy. “No puede poner en peligro los derechos constitucionales del pueblo español. Su derecho a la vivienda, pero también su derecho al bienestar”.

El país ha visto varias protestas multitudinarias que han reunido a decenas de miles de personas para exigir más acción gubernamental sobre la vivienda. Carteles caseros, incluido uno que decía "Fuera Airbnb de nuestros barrios" en una reciente marcha en Madrid, han puesto de manifiesto la creciente ira de la población.

“Debe encontrarse un equilibrio entre los derechos constitucionales del pueblo español y las actividades económicas en general”, comentó Bustinduy.

Los gobiernos regionales en España también están abordando el problema.

El año pasado, Barcelona anunció un plan para cerrar los 10.000 apartamentos con licencia en la ciudad como alquileres a corto plazo para 2028, con el fin de salvaguardar el suministro de viviendas para los residentes a tiempo completo.

Airbnb dijo que mientras su apelación pasa por los tribunales, no se eliminarán inmediatamente los alquileres vacacionales del sitio.

En respuesta a la orden de España, Airbnb ha dicho que la plataforma conecta a los propietarios con los inquilinos, pero que no tiene obligaciones de supervisión, aunque requiere que los anfitriones demuestren que cumplen con las leyes locales.

Bustinduy dijo que la reciente acción de España refleja un deseo en la nación, pero también en otros lugares, de responsabilizar a las empresas tecnológicas como Airbnb.

“Hay una batalla en curso sobre la rendición de cuentas y la responsabilidad”, afirmó Bustinduy. “La naturaleza digital de estas extraordinariamente poderosas corporaciones multinacionales no debe ser una excusa para no cumplir con las regulaciones establecidas democráticamente”.

Bustinduy, quien pertenece al partido de izquierda Sumar de la coalición gobernante, desestimó la idea de que la acción del gobierno español hacia Airbnb podría desalentar a algunos turistas de visitar.

“Fomentará estancias más largas, fomentará el turismo responsable y preservará todo lo que tenemos en este maravilloso país, que es la razón por la que tanta gente quiere venir aquí”, dijo.

El ministro también criticó a las aerolíneas de bajo costo. España ha presionado contra permitir que tales aerolíneas cobren a los pasajeros por el equipaje de mano. El año pasado, multó a cinco aerolíneas de bajo costo, incluidas RyanAir e easyJet, con un total de US$179 millones por cobrar por el equipaje de mano.

“El principio detrás de estas acciones es siempre el mismo: preservar los derechos de los consumidores”, señaló Bustinduy. “Las corporaciones poderosas, sin importar cuán grandes sean, deben adaptar sus modelos de negocio a las regulaciones existentes”.

Joseph Wilson en Barcelona, España, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.