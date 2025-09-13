España, al borde del abismo en la Copa Davis ante Dinamarca

España está al borde del abismo en la Copa Davis al perder este sábado en Marbella los dos primeros puntos de la eliminatoria de acceso para las finales de la competición, por lo que deberá ganar tres partidos consecutivos el domingo.

La jornada empezó con la victoria de Holger Rune, número 11 del ranking mundial, que se deshizo de Pablo Carreño (N.123) en dos sets (7-5 y 6-3).

Después, Elmer Moller (N.113) dio la sorpresa al vencer a Jaume Munar (N.37) por 6-2, 1-6 y 4-6.

El mallorquín, de 28 años, se mostró autocrítico tras perder su choque: "Honestamente, estoy decepcionado. He estado lejos del nivel que hubiese deseado, no he conseguido estar al nivel en el que he estado en mis entrenamientos".

También admitió la superioridad de Moller. "La realidad es que él ha jugado muy buen tenis, sobre todo a partir del segundo set, así que ahora me toca currar para que mi tenis sea mejor", dijo.

Munar disputará el dobles el domingo junto a Pedro Martínez.

Por su parte, el capitán del equipo, David Ferrer, reconoció que es un golpe duro: "Vamos dos a cero abajo, pero el domingo vuelve a amanecer y tenemos otra oportunidad".

Mientras que el equipo escandinavo cuenta con su mejor jugador, España no ha podido hacer lo mismo con sus mejores elementos, Carlos Alcaraz, N.º 1 del ranking tras su reciente victoria en el US Open, y Alejandro Davidovich (N.20).

rsc/pm