España: Alarma por incendios descontrolados en el noroeste

En total, hay 39 incendios activos, que afectan principalmente a las provincias de Ourense, Zamora, León y Cáceres, y que causaron hasta el momento tres muertos, más de 3000 desplazados en Castilla y León, cientos de personas obligadas a permanecer en sus hogares para protegerse del humo, con una quincena de carreteras cortadas y la suspensión del servicio ferroviario de alta velocidad en la provincia de Ourense en la línea que une Madrid con Galicia, según el último balance de las autoridades prefectorales y los bomberos.

Para hacer frente a la emergencia, agravada por la persistencia de condiciones meteorológicas extremas, con temperaturas que se prevén que superen los 40 grados centígrados en varias zonas de la península hoy, el gobierno desplegó un gran dispositivo de seguridad, con aproximadamente 3500 miembros de la Unidad de Emergencias del Ejército de Tierra (UME), más de 5000 agentes de la Guardia Civil y 350 miembros de la Policía Nacional.

También activó el Mecanismo Europeo de la Guardia Civil, que envió dos aviones anfibios Canadair para apoyar las operaciones de extinción de incendios.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, interrumpió hoy sus vacaciones para viajar a algunas de las zonas más afectadas por los incendios en Galicia y Castilla y León y coordinar la respuesta de emergencia a los incendios, aún fuera de control.

Mientras tanto, el jefe del Estado, el rey Felipe VI, visitará hoy la sede de la Unión Española de Uniones Económicas y Monetarias (UME) en Torrejón de Ardoz (Madrid), según anunció la Casa Real en un comunicado. (ANSA).