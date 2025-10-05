España.- Albares anuncia que 21 españoles de la Flotilla saldrán de Israel para llegar a España este domingo
Albares anuncia que 21 españoles de la Flotilla saldrán de Israel para llegar a España este domingo
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que "si nada se tuerce" un grupo de 21 españoles que formaban parte de la Flotilla retenidos en Israel abandonarán Tel Aviv este domingo para llegar a España "a lo largo del día de hoy".
"Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores hemos ya organizado todo para que hoy mismo puedan volar a Tel Aviv. Desde Tel Aviv tenemos el acuerdo de las autoridades israelíes y, si nada se tuerce, hoy mismo, a lo largo del día, llegarían a España el primer grupo de 21 españoles y españolas de los 49 en total que, en estos momentos, tenemos en nuestra lista", ha afirmado el ministro en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE, recogidas por Europa Press.
((Habrá ampliación))
