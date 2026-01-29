España alcanza 9,3 GW de energía solar en tejados, pero se ralentiza el ritmo de instalación

MADRID, 29 ene (Reuters) -

Los hogares y las empresas en España instalaron menos sistemas de energía solar en tejados el año pasado tras la retirada de algunas deducciones fiscales, dijo el jueves la asociación del sector Unión Española Fotovoltaica (UNEF), con una capacidad instalada total que alcanzó los 9,3 gigavatios.

Los datos de 2025 mostraron una desaceleración continuada tras el vertiginoso crecimiento registrado hasta 2022, impulsado por generosas subvenciones.

Una vez que el impacto de esas subvenciones se desvaneció, las nuevas instalaciones comenzaron a disminuir. También contribuyeron a ello la inflación, que presionó los presupuestos de los hogares, y la bajada de los precios de la energía, que disminuyó el incentivo para cubrir los costes iniciales.

Los hogares y las empresas añadieron 1.139 megavatios de capacidad en tejados el año pasado, un 3,7% menos que en 2024.

El descenso se concentró en los sistemas domésticos más pequeños, con una caída de las nuevas instalaciones del 17%, mientras que los grandes usuarios industriales añadieron un 0,7% más de capacidad que en 2024.

Los incentivos fiscales, los cambios normativos y el apoyo a los proyectos compartidos —en los que los paneles solares suministran energía a un grupo de consumidores en lugar de a un solo hogar— son fundamentales para sostener el sector, según la UNEF. (Información de Pietro Lombardi; edición de Mark Potter; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)