España alcanza el objetivo de dedicar a Defensa el 2% de su PBI

El Gobierno de izquierdas español se congratuló este jueves por haber alcanzado la meta de consagrar el 2% de su PBI a Defensa, un compromiso adquirido hace 11 años con los socios de la OTAN, que ahora pretende, en plena guerra de Ucrania, que el gasto aumente al 5%.

“España, como socio fiable y responsable (...) cumple con el compromiso adquirido de alcanzar el 2% del PBI en inversiones del ámbito de defensa”, informó el Ministerio de Defensa del Gobierno de Pedro Sánchez en un comunicado.

“Ello es posible gracias al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que cuenta con una inversión inicial de 10.471 millones de euros [US$12.213 millones], en 2025”, añadió el ministerio.

El compromiso de dedicar el 2% se acordó en una cumbre de la OTAN en Gales en 2014.

Los tres miembros de la OTAN que más porcentaje de su PBI dedican a Defensa están cerca de la Rusia de Vladimir Putin, que hace tres años y medio lanzó la invasión de Ucrania: se trata de Polonia (4,48%), Lituania (4%) y Letonia (3,73%), según datos de la alianza militar.

España se sitúa en el grupo de cola junto a Alemania, Portugal y Bélgica, también con 2%.

En la última cumbre de la OTAN, en junio en La Haya, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con castigar comercialmente a España por la negativa de Sánchez de comprometerse a elevar al 5% del PBI su gasto en Defensa.

“El Ministerio de Defensa nos dice que las capacidades acordadas con la OTAN representan un 2,1% de nuestro PBI, y es lo que vamos a hacer”, dijo Sánchez en Bruselas poco después.