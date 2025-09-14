España alcanza la Final 8 de la Copa Davis con dramática remontada, Bélgica vence a Australia

14 sep (Reuters) - España remontó un 2-0 en contra y clasificó a la Final 8 de la Copa Davis al vencer por 3-2 a Dinamarca, mientras que los intentos de Australia por repuntar no fueron suficientes y Bélgica ganó el partido decisivo disputado el domingo.

España y Bélgica se unieron a Argentina, Austria, Francia, Alemania, República Checa e Italia, defensora del título, en la Final 8, que se celebrará en Bolonia en noviembre.

Dinamarca, que ganó los dos partidos del sábado en Marbella, estuvo a una victoria de ganar la eliminatoria, pero la pareja formada por Pedro Martínez y Jaume Munar se impuso en el dobles para mantener a los anfitriones en la competencia.

Martínez salvó un punto de partido y forzó un tiebreak en el tercer set para vencer al número 11 del mundo, Holger Rune, por 6-1, 4-6 y 7-6(3), igualando la eliminatoria para España ante su público.

"La sensación (en la Copa Davis) es totalmente diferente. Quizás me pongo más nervioso pero, esta adrenalina (...) me da una motivación extra para jugar a tope. Siento los nervios pero puedo manejarlos y creo que esta motivación juega a mi favor", dijo Martínez.

El español Pablo Carreño Busta dominó a Elmer Moller en el partido decisivo, imponiéndose por 6-2 y 6-3.

Es la primera vez que España gana una eliminatoria de Copa Davis remontando un 2-0 en contra.

Australia, sin embargo, no logró completar una remontada después de perder sus dos primeros partidos el día anterior, ya que el belga Raphael Collignon se impuso a Aleksandar Vukic en el decisivo quinto partido para ganar la eliminatoria en Sídney.

Alex de Minaur, cuartofinalista del Abierto de Estados Unidos y quien esperaba una "historia de remontada" a pesar de las derrotas del sábado, venció a Zizou Bergs en sets corridos para igualar la eliminatoria después de que los australianos Jordan Thompson y Rinky Hijikata ganaron el partido de dobles.

Pero Collignon, que venció al número ocho del mundo De Minaur el sábado, superó un tropiezo en el primer set contra Vukic para ganar 6-7(5), 6-2 y 6-3.

"Con la adrenalina y la energía del banquillo fue una locura, no sentía las piernas en absoluto. Fue un ambiente y un partido de locos", dijo Collignon. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)