España: alta velocidad en España, 4.000 km de alto estándar de seguridad

Conecta importantes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga, ofreciendo a menudo trayectos entre las capitales en menos de tres horas a velocidades de 300 km/h.

Estas líneas son operadas por Renfe (AVE y AVLO) y operadores privados como Iryo (propiedad de Trenitalia) y Ouigo, que también conecta con Francia.

La red de alta velocidad está equipada con sistemas automáticos de control de velocidad (ERTMS y ASFA) y está sujeta a un mantenimiento periódico constante, como señaló el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), que causó al menos 39 muertos y numerosos heridos.

Sin embargo, el sistema se considera seguro según las autoridades y estándares europeos, y en los últimos años el gobierno ha invertido miles de millones de euros en la renovación de infraestructuras, incluyendo vías, agujas y sistemas de señalización.

Los accidentes graves en las líneas de alta velocidad son muy poco frecuentes.

El incidente más notorio, lamentablemente, sigue siendo el ocurrido en Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013.

Sin embargo, este ocurrió fuera de una línea de alta velocidad, en una línea convencional con transbordo y en condiciones de operación diferentes.

En ese episodio también se vio involucrado un tren Alvia de larga distancia que descarriló a la entrada de la estación de Angrois, en el norte de Galicia, causando 79 muertos y más de 140 heridos en lo que aún se considera el peor desastre ferroviario en España de las últimas décadas. (ANSA).