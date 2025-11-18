España anuncia nueva ayuda militar de €615 millones a Ucrania

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el martes un "nuevo paquete de apoyo militar" a Ucrania por un valor de 615 millones de euros (US$710 millones) a partir del "próximo mes" para apoyar al ejército de Kiev frente a la invasión rusa.

"He compartido con el presidente (Volodimir) Zelenski que a lo largo del próximo mes, España va a movilizar un nuevo paquete de apoyo militar a Ucrania por un importe de 615 millones de euros", declaró Sánchez en una rueda de prensa junto con el dirigente ucraniano en Madrid.

"Este paquete incluirá, en primer lugar, el envío de nuevo equipamiento defensivo por un valor aproximado de 300 millones de euros", como parte del acuerdo bilateral de seguridad de 1.000 millones de euros anuales firmado en 2024 entre ambos países, señaló Sánchez.

La rueda de prensa tuvo lugar después de una ceremonia de firma de documentos bilaterales, que incluyó uno destinado a combatir "la desinformación rusa".

Sánchez reiteró el apoyo total y firme del Gobierno de España frente al "neoimperialismo de (Vladimir) Putin", el presidente ruso que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Desde entonces, la guerra ha causado decenas de miles de muertos, entre civiles y militares, así como millones de desplazados ucranianos.

"Vuestra lucha es la nuestra", subrayó Sánchez junto a Zelenski, quien visitó Madrid el martes tras haber estado en París el lunes.

El dirigente ucraniano debe viajar el miércoles a Turquía para intentar reactivar, una vez más, las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra, en una reunión con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, y el enviado estadounidense Steve Witkoff.

Antes de la reunión en el Palacio de la Moncloa, residencia del presidente del Gobierno español, Zelenski y Sánchez visitaron el museo de arte Reina Sofía, en el centro de Madrid, para ver el "Guernica", la célebre obra de Pablo Picasso.

El cuadro es un "símbolo universal de la barbarie, de la guerra. un canto a la paz", según dijo Sánchez, quien agregó a Zelenski que "más pronto que tarde nuestros dos países compartirán el privilegio de la paz, del desarrollo económico, de la prosperidad y del proyecto europeo".

Al comienzo de la invasión rusa, Zelenski la comparó con la masacre de Guernica, una pequeña ciudad del País Vasco español bombardeada en 1937 por la aviación nazi en apoyo a las tropas de Francisco Franco durante la Guerra Civil.

