España anuncia plan de subsidios para la compra de vehículos eléctricos en 2026

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el miércoles la creación de un plan que contará, entre otros, con $400 millones en ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos en 2026, con el objetivo de apoyar la demanda en este sector clave para Madrid.

Además de estas subvenciones se destinarán $300 millones (unos US$349 millones) a la instalación de puntos de recarga en zonas que aún no tengan, según anunció el líder socialista, que expresó su deseo de tener coches "competitivos" en el sector y "suficientemente económicos" para que los españoles puedan acceder a ellos.

La UE desea prohibir la venta de autos nuevos de gasolina o diésel a partir de 2035, pero para ello se enfrenta tanto a la oposición de parte de los fabricantes como a la persistente falta de infraestructuras para que se generalice el uso de los vehículos eléctricos en el bloque.

Estos $400 millones previstos para el próximo año en España estarán gestionados por el gobierno central y no por las comunidades autónomas, con amplias competencias en este país muy descentralizado, según precisó Sánchez durante el discurso en el que presentó el "Plan España Auto 2030".

Segundo fabricante de autos en Europa después de Alemania y exportador del 90% de su producción, España enfrenta "un reto mayúsculo" ante el objetivo de Bruselas de prohibir los autos térmicos dentro de diez años, indicó Sánchez.

"Nos enfrentamos a un desafío que es transformar la mayor industria de nuestro país, nada más y nada menos", subrayó. "Si en apenas tres décadas hemos sido capaces de generar la mayoría de la energía eléctrica con fuentes renovables, ¿cómo no vamos a lograr que en el año 2050 prácticamente todos los vehículos que circulen por nuestras carreteras sean eléctricos?, lanzó.

El líder socialista, que afirmó que el país tiene ahora 40.000 puntos públicos de recarga, aseguró igualmente que "España no va a dar ni un paso atrás en su compromiso con esa transición ecológica y con los acuerdos climáticos".

La evolución del sector automovilístico es objeto de numerosos debates entre políticos, consumidores y fabricantes, que en algunos casos se enfrentan a las lentas ventas de los modelos eléctricos, así como la creciente competencia de China, los aranceles estadounidenses o la caída de los beneficios mundiales.

