España anuncia que Venezuela liberó a otros tres presos españoles

Venezuela puso en libertad a otros tres presos españoles en el marco de un proceso de liberaciones que empezó tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro, anunció el martes el ministro español de Relaciones Exteriores.

Tres personas con doble nacionalidad española y venezolana fueron liberadas, de las cuales una decidió permanecer en el país, otra regresará a España y otra no ha decidido su destino, señaló el ministro José Manuel Albares, quien calificó las liberaciones de paso "muy positivo" en una entrevista en Catalunya Radio.

El lunes, las autoridades venezolanas anunciaron que 116 presos políticos habían sido liberados en las últimas horas, pero los familiares exigen liberaciones más rápidas.

Albares dijo a Catalunya Ràdio que los tres ciudadanos liberados el lunes tienen la doble nacionalidad española y venezolana.

"Este es un segundo paso que desde luego nosotros consideramos muy positivo y animamos en esta nueva etapa de Venezuela al Gobierno venezolano a seguir avanzando en esa línea", afirmó el ministro.

Los grupos de derechos humanos estiman que en Venezuela hay entre 800 y 1.200 presos políticos. La oenegé Foro Penal ha confirmado la liberación de más de 50 personas.

Ocho de los liberados hasta ahora son españoles, la mitad de ellos con la doble nacionalidad, según los anuncios del Gobierno español.

La destacada activista de derechos humanos hispanovenezolana Rocío San Miguel, acusada en 2024 de participar en un supuesto complot para asesinar a Maduro, estuvo entre los cinco detenidos españoles liberados la semana pasada.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pese a ser cercana a Maduro, negocia en varios frentes con Washington, que busca aprovechar las vastas reservas de petróleo del país.

El ejecutivo español de Pedro Sánchez se ha ofrecido a mediar entre Estados Unidos y Venezuela, así como entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y la oposición.