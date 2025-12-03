España anuncia un paquete de €1.300 millones para impulsar el vehículo eléctrico

MADRID, 3 dic (Reuters) -

España destinará casi 1.300 millones de euros (US$1.520 millones) a apoyar su mercado y su industria de vehículos eléctricos el próximo año, como parte de un plan para elevar la cuota de vehículos eléctricos producidos en el país hasta el 95% en 2035, dijo el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En los 10 primeros meses de 2025, el porcentaje de vehículos totalmente eléctricos e híbridos enchufables fabricados en España rondaba el 10%, según datos del sector. Los híbridos autorrecargables representaron el 26,7%.

El año pasado, alrededor del 20% de los vehículos de la UE eran eléctricos o híbridos enchufables.

El plan español incluye 400 millones de euros en subvenciones directas en 2026 para que los consumidores compren vehículos eléctricos y otros 580 millones de euros en el marco del plan de apoyo a la inversión industrial financiado por la UE.

También añadirá 300 millones de euros para instalar puntos de recarga en las carreteras que aún carecen de cobertura. España está intensificando el apoyo a su sector automovilístico ante la rápida expansión de marcas chinas de vehículos eléctricos como BYD, que compiten con rivales europeos y se aprovechan de la falta de un fabricante nacional fuerte.

El plan pretende ayudar al sector automovilístico nacional a mantener los puestos de trabajo a medida que la producción se desplaza hacia los vehículos eléctricos y garantizar que España siga siendo el segundo mayor fabricante de automóviles de Europa, dijo Sánchez.

Los proyectos extranjeros de baterías, como la planta de 4.000 millones de euros de la empresa china CATL en asociación con Stellantis, están creando puestos de trabajo en España, pero sin respaldo nacional el país corre el riesgo de perder conocimientos técnicos y cuota de mercado.

La hoja de ruta española prevé que las ventas de modelos electrificados alcancen el 100% en 2035.

(1 dólar = 0,8572 euros)

(Información de Jesús Calero; edición de Andrei Khalip y Ed Osmond; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)