España anuncia un paquete de ayuda a Ucrania de €817 millones durante la visita de Zelenski

Por Victoria Waldersee

MADRID, 19 nov (Reuters) -

España prometió el martes 817 millones de euros (US$946 millones) en ayuda militar y de otro tipo para Ucrania durante la visita del presidente Volodímir Zelenski, que está tratando de reforzar las defensas aéreas de su país contra la invasión rusa.

El grueso de la ayuda, en la que el material de defensa ascenderá a 300 millones de euros, forma parte de un acuerdo bilateral de seguridad y defensa de 10 años firmado en mayo de 2024 que prevé una aportación anual de 1.000 millones de euros.

Como parte del paquete, España comprará material militar estadounidense por valor de 100 millones de euros en el marco de la iniciativa de la OTAN Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés), según informó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa conjunta.

También incluye 200 millones de euros en créditos para empresas que inviertan en la reconstrucción de Ucrania, con especial atención a la energía, el transporte y la gestión del agua.

dijo Sánchez sobre el paquete.

También reiteró el apoyo de España a la utilización de los activos rusos congelados en Europa para la reconstrucción.

Zelenski visitó antes la sede de la empresa de radares y antidrones Indra, participada por el Estado español, junto con otras empresas de defensa y la ministra española de Defensa, Margarita Robles.

El viaje europeo del dirigente ucraniano se produce en un contexto de oleada de ataques rusos con drones y misiles contra Ucrania en las últimas semanas.

REACTIVAR LOS ESFUERZOS DE PAZ

Al tiempo que subrayó la importancia de los radares avanzados, las tecnologías de drones y los sistemas de defensa antiaérea y munición que ha solicitado a España y Europa, Zelenski aseguró que Ucrania intentará "reactivar" el proceso diplomático para poner fin a la guerra de su país con Rusia.

"Es importante, mientras esto sucede, sentir un apoyo constante a nuestras espaldas", dijo Zelenski.

Su visita a España sigue a un viaje a Grecia y Francia, donde firmó un acuerdo para comprar hasta 100 aviones de combate Rafale de fabricación francesa en los próximos 10 años.

El miércoles viajará a Turquía, donde se espera que coincida con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, para mantener conversaciones sobre la reactivación de las esperanzas de un posible acuerdo de paz con Rusia.

España ha sido objeto de críticas por parte de los aliados de la OTAN por rechazar los llamamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que los miembros europeos aumenten su gasto en defensa hasta el 5% de su producto interior bruto, aunque ha manifestado su apoyo a Ucrania y está participando en las nuevas misiones de defensa del flanco oriental de la OTAN.

Anteriormente ha suministrado a Ucrania tanques Leopard, misiles Patriot, sistemas antitanque y munición de artillería.

(1 dólar = 0,8641 euros)

