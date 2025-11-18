España anunciará un "importante" paquete de ayuda a Ucrania durante la visita de Zelenski

(Reescribe añadiendo más detalles y reuniones de Zelenski)

Por Victoria Waldersee y Aislinn Laing

MADRID, 18 nov (Reuters) -

España prometió poner en marcha un paquete de ayuda "importante" para Ucrania, sin especificar, durante la visita del presidente Volodímir Zelenski a Madrid el martes, donde se reunió con directivos del sector de defensa español con el objetivo de reforzar las defensas aéreas de Kiev frente a la invasión rusa.

Zelenski, que tenía previsto reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a última hora del martes, visitó la sede de la empresa de radares y antidrones Indra, en la que el Estado español tiene una participación, junto con otras empresas de defensa y la ministra española de Defensa, Margarita Robles.

El viaje europeo del líder ucraniano coincide con las oleadas de ataques rusos con drones y misiles que ha sufrido Ucrania en las últimas semanas.

ZELENSKI BUSCA SISTEMAS DE DEFENSA AÉREA

"Radares avanzados, tecnologías de drones, equipamiento esencial: todo esto significa una mejor protección de vidas", dijo Zelenski en la red social X mientras se reunía con los del sector de defensa.

"Ucrania necesita reforzar la defensa aérea: más sistemas y misiles para ellos", publicó tras un encuentro con los .

Dijo que esperaba una "visita productiva" que "se tradujera en acuerdos que nos den más fuerza". El secretario de Estado español de Asuntos Exteriores, Diego Martínez Belío, dijo en una conferencia que España anunciaría un paquete de ayuda "importante" durante la visita, pero no dio más detalles.

España ha sido objeto de críticas por parte de los aliados de la OTAN por rechazar los llamamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que los miembros europeos aumenten su gasto en defensa hasta el 5% de su producto interior bruto, aunque se ha mostrado firme en su apoyo a Ucrania y participa en las nuevas misiones de defensa del flanco oriental de la OTAN.

VIAJE A TURQUÍA

España dijo en febrero que proporcionaría a Ucrania un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 1.000 millones de euros (US$1.160 millones) este año como parte de un acuerdo bilateral de seguridad y defensa de 10 años firmado en mayo de 2024. Anteriormente ha suministrado a Ucrania tanques Leopard, misiles Patriot, sistemas antitanque y munición de artillería.

Zelenski almorzará con el rey Felipe VI antes de reunirse con Sánchez y ofrecer una rueda de prensa a última hora de la tarde. También se espera que plantee a Sánchez la cuestión de la posible financiación del sector energético ucraniano y los activos rusos congelados.

La visita de Zelenski a España sigue a un viaje a Grecia y Francia, donde firmó un acuerdo para comprar hasta 100 aviones de combate Rafale de fabricación francesa en los próximos 10 años.

El miércoles viajará a Turquía, donde se espera que coincida con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, para mantener conversaciones sobre la reactivación de las esperanzas de un posible acuerdo de paz con Rusia.

(1 dólar = 0,8633 euros)

(Información de Asilinn Laing y Victoria Waldersee; edición de Andrei Khalip y Alison Williams; edición en español de María Bayarri Cárdenas)