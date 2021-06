España aplaude el esfuerzo de Rusia para celebrar el foro de San Petersburgo a pesar de la pandemia

El embajador de Espa√Īa en Rusia, Fernando Valderrama Pareja, ha destacado el esfuerzo realizado por las autoridades de Rusia para organizar el Foro Econ√≥mico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) pese a la pandemia de coronavirus.

"A pesar de la pandemia, Rusia ha hecho el esfuerzo de celebrar este foro tan importante con una serie de precauciones sanitarias", ha destacado el embajador antes de destacar el acontecimiento "m√°s importante del a√Īo" para la inversi√≥n extranjera en el pa√≠s, en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias rusa, Sputnik.

Sin embargo el diplom√°tico ha lamentado la escasa participaci√≥n internacional en el foro, que ha terminado este s√°bado. "La l√°stima es que no han venido m√°s extranjeros pero todav√≠a estamos en una situaci√≥n en la que no hemos salido de la epidemia", ha se√Īalado.

Por parte de Espa√Īa, ha indicado, el evento ha contado con la participaci√≥n algunos empresarios espa√Īoles de alimentaci√≥n, ingenier√≠a, construcci√≥n y turismo.

"No han sido muchos, pero es normal por las razones de la epidemia y las complicaciones de los viajes. Es l√≥gico. Pero han venido algunos y l√≥gicamente he tenido contacto con ellos", ha se√Īalado sobre la actual situaci√≥n de la pandemia en el mundo y Rusia, en particular.

Rusia ha registrado 9.145 nuevos positivos y 399 decesos asociados a esta enfermedad en la √ļltima jornada para un total de 5.117.274 afectados y 123.436 decesos.

