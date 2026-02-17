España aprueba 7.000 millones de euros en ayudas para las regiones afectadas por las tormentas

MADRID, 17 feb (Reuters) -

El Gobierno español aprobó el martes una ayuda económica ‌por valor de unos ‌7.000 ⁠millones de euros (8.000 millones de dólares) para las personas afectadas por las tormentas que azotaron las ​regiones ⁠de ⁠Extremadura y Andalucía en las últimas semanas.

España y Portugal han ​sufrido varias tormentas desde principios de año que han ‌causado daños generalizados en infraestructuras y ​cultivos, y han obligado ​a las autoridades a evacuar a miles de personas. "Los recursos movilizados van a cubrir los daños generados en los municipios, compensar a más de 12.400 personas desalojadas por estos fenómenos, así ​como mitigar el impacto que han sufrido las viviendas, los comercios, el ⁠sector agrícola y pesquero por las fuertes lluvias y por las ‌crecidas de los ríos", dijo a los periodistas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Montero no descartó ayudas adicionales si los informes de los expertos revelan más daños.

Al menos 14.000 hectáreas de cultivos, entre ellos bayas, cítricos y aceitunas, ‌resultaron dañados por las tormentas, dijo el ministro de Agricultura, ⁠Luis Planas, a la cadena estatal TVE la semana ‌pasada.

España ha registrado un 38% más de ⁠precipitaciones de lo habitual desde octubre, ⁠según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En Portugal, el Gobierno estimó inicialmente más de 4.000 millones de euros en costes directos de reconstrucción y destinó 2.500 millones de euros ‌en préstamos e incentivos ​para ayudar a la reconstrucción tras los estragos causados por la borrasca Kristin hace tres semanas. (Información de Paolo Laudani; edición de David Latona y ‌Janet Lawrence; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)