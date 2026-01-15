España apuesta por el acceso a la tierra para atraer a jóvenes agricultores

Por Jesus Calero

MADRID, 15 ene (Reuters) -

El Gobierno español puso en marcha el miércoles nuevas medidas para facilitar el acceso a las tierras de cultivo, en un intento de reactivar un sector agrícola envejecido, pero las organizaciones agrarias advirtieron de que la tierra por sí sola no mantendrá a los jóvenes en el campo.

El anuncio se produjo en un momento en que la UE está a punto de firmar el acuerdo comercial con Mercosur, un pacto que los agricultores advierten podría reducir los márgenes y lastrar la disposición de los jóvenes agricultores a dedicarse al sector.

Los sindicatos agrarios de toda Europa están aumentando la presión sobre el comercio y las rentas agrarias.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Ejecutivo pondrá en marcha una plataforma para centralizar los datos de las tierras agrícolas y desbloquear las tierras infrautilizadas, con unas 17.000 parcelas rurales de propiedad estatal que se evaluarán para su uso por parte de jóvenes agricultores.

El sector agrario español se enfrenta a un fuerte desequilibrio demográfico, con cerca de un 40% de titulares mayores de 65 años y menos de un 9% menores de 41, según datos del Gobierno, lo que refleja una tendencia al envejecimiento en toda la agricultura europea.

Las organizaciones agrarias acogieron con satisfacción los esfuerzos por mejorar el acceso a la tierra, pero advirtieron de que las medidas tendrían un impacto limitado si no se abordaban las presiones económicas más generales.

"El acceso a la tierra es uno de los principales problemas, pero no es ni mucho menos el único", dijo a Reuters Luis Pérez, representante de los jóvenes en la asociación de agricultores COAG, citando los bajos rendimientos, el papeleo y la incertidumbre en torno a acuerdos comerciales como el UE-Mercosur.

El sindicato de agricultores UPA respaldó el planteamiento del Gobierno, pero subrayó que la rapidez y la financiación determinarán si se consigue cambiar la situación sobre el terreno, al tiempo que reclamó un respaldo sostenido de la Política Agrícola Común (PAC), el principal programa de subvenciones agrícolas del bloque.

Sánchez dijo que España presionará para que el 10% de los fondos de la PAC se destinen a la renovación generacional, a pesar del escaso apoyo de los Gobiernos de la UE.

(Información de Jesús Calero, edición de Andrei Khalip y Ed Osmond; edición en español de Paula Villalba)