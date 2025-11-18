España aspira a un déficit presupuestario del 2,1% del PIB en 2026

MADRID, 18 nov (Reuters) -

España pretende alcanzar un déficit presupuestario del 2,1% de su producto interior bruto el año próximo, por debajo del 2,5% previsto para este año, dijo el martes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Los objetivos excluyen miles de millones de euros de gastos adicionales de reconstrucción tras las catastróficas inundaciones del año pasado en la Comunidad Valenciana.

Cuerpo añadió que el objetivo de déficit para 2027 era del 1,8% del PIB.

El lunes, tanto la Comisión Europea como el Gobierno español declararon que la economía española crecerá un 2,9% este año, más del doble del ritmo medio de la Unión Europea y por encima de las previsiones anteriores del 2,6% y 2,7%.

El próximo año, el Gobierno espera que el crecimiento se desacelere hasta el 2,2% y se mantenga en el 2,1% tanto en 2027 como en 2028, dijo Cuerpo.

"España mantiene un crecimiento dinámico y resiliente. La respuesta diferencial a las crisis desde el COVID nos permite salir sin cicatrices", añadió. (Información de David Latona y Jesús Aguado; edición de Andrei Khalip; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)