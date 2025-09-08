España aumenta la presión sobre Israel con restricciones a la navegación marítima y aérea

(Añade una cita del presidente Sánchez en el tercer párrafo, detalles en el cuarto)

MADRID, 8 sep (Reuters) -

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo el lunes que su Gobierno aumentaría la presión sobre Israel prohibiendo a los buques y aeronaves con destino a Israel que transporten armas hacer escala en puertos españoles o entrar en el espacio aéreo español.

También dijo que el Gobierno español aumentaría la ayuda a la Autoridad Palestina e impondría un embargo a los productos fabricados en los asentamientos israelíes de los territorios palestinos ocupados.

"Esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su Gobierno para aliviar parte del sufrimiento de la población palestina", dijo Sánchez en un discurso público emitido por la televisión local.

España también prohibirá la entrada en el país a cualquier persona que haya participado directamente en lo que Sánchez calificó de "genocidio".

