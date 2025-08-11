España: Autorizan partido de la Liga en EEUU

Lo informó la prensa española, la cual asegura que la RFEF respaldó la idea de la Liga de organizar el 20 de diciembre en Miami el partido entre Villarreal y Barcelona por la fecha 17 de la edición 2025-26 del torneo para promover la difusión del campeonato en Estados Unidos.

Los reportes destacan que la RFEF presentará la idea de la Liga ante la UEFA y luego deberá esperar la autorización de la FIFA para organizar por primera vez un partido del torneo en el extranjero.

La Serie A evalúa un proyecto similar con la posibilidad de organizar en Perth, Australia, el partido entre Milan y Como previsto por la fecha 24 de la edición 2025-26 de la primera división del "Calcio". (ANSA).