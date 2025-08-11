España: Autorizan partido de la Liga en EEUU
Esperan aval de UEFA y FIFA para Villarreal-Barcelona en Miami
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Lo informó la prensa española, la cual asegura que la RFEF respaldó la idea de la Liga de organizar el 20 de diciembre en Miami el partido entre Villarreal y Barcelona por la fecha 17 de la edición 2025-26 del torneo para promover la difusión del campeonato en Estados Unidos.
Los reportes destacan que la RFEF presentará la idea de la Liga ante la UEFA y luego deberá esperar la autorización de la FIFA para organizar por primera vez un partido del torneo en el extranjero.
La Serie A evalúa un proyecto similar con la posibilidad de organizar en Perth, Australia, el partido entre Milan y Como previsto por la fecha 24 de la edición 2025-26 de la primera división del "Calcio". (ANSA).
LA NACION
Otras noticias de FIFA
Más leídas
- 1
Denuncian que cada vez hay más ratas en Buenos Aires: los barrios complicados y sus lugares “preferidos”
- 2
Giovani Lo Celso: “Scaloni es de esos entrenadores que te cambian como persona”
- 3
Radiografía de Flamengo, el gigante a vencer en la Copa Libertadores con figuras con pasado en River
- 4
Quién era Miguel Uribe Turbay y cuáles son la hipótesis del atentado contra el senador de Colombia